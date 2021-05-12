香島道官小逐步停辦 9月新生、現小一小二須轉校

教局：南區學位供應遠超需求

香島道官小由教育局任辦學團體，據《小學概覽2020》，校監是教育局副秘書長康陳翠華，本學年全校有7班，除了小三有2班，其他年級有1班。翻查資料，教育局前局長孫明揚為香島道官小畢業生。

教育局稱，停辦香島道官小的決定考慮了各方面的因素，包括官校整體發展需要、政府資源運用及學額需求等。局方續稱，現時就讀小三至小六學生會原校完成學習階段，至於其他年級，校方及教育局屆時會提供支援，協助安排受影響學生入讀同一學校網（校網18）的其他學校。至於教師過渡，教育局稱每年會向學校發出教師調校的通告，公務員教師可根據通告內容，透過校方向教育局官校組申請，校方亦將按學校實際運作需要，建議教師的調校申請。

津小議會主席胡艷芬表示，學界關注來年小一人口波動，稱對於學校縮班、殺校「記憶猶新」，「大家都不想見到」。她又說，疫情至今仍未正常通關，跨境生、非華語生未能返港上學，新學年開班情况仍存未知數，故會與教育局密切溝通，未來會否採取穩定班數措施，「不希望一面有學校加班，另一面有學校被殺校、縮班」。胡艷芬稱暫未掌握各區實際人口數字，估計移民潮有一定影響，整體人口少了，「會否有學生去了直資、私小，少了人入官津？都有可能」。