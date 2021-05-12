公社科教材列「中國一直擁港主權」 齡記出版社派校 指「英管治屬違國際法佔領」

教局：非教科書 享出版自由毋須評審

名創教育早前向學校提供公社科教師樣本書，內有公民抗命、戴耀廷提出法治4個層次等內容，教育局之後強調該書未送審，深感遺憾。至於齡記上述材料，教育局稱有關材料不是教科書，香港享有出版自由，一直以來，出版社編訂教科書以外的材料，毋須通知教育局，亦毋須經該局評審。 局方又稱，關於國家與香港特區憲制秩序的教材，其內容須符合《憲法》和《基本法》，讓學生正確了解國家與香港的憲制關係、香港是國家不可分離的部分，並建立國家觀念，提升國民身分認同。

兩材料送校 增潤手冊新編訂

國家內容佔多的公社科，課程有三大主題，教師9月須先教授「『一國兩制』下的香港」課題。齡記近日向學校提供公社科兩份材料，其中「高中新課程校本範本」全份取材自同一出版社、已送審的通識書，而另一份「銜接高中新課程增潤資料手冊」則屬新編訂。

「增潤資料」收納國家和香港憲制關係、國家安全等課題（見圖）。在香港主權課題，提到「香港主權一直由中國擁有，沒有因不平等條約而轉移英國」，並有小標題「香港回歸，中國恢復行使香港主權」。教材亦提到「英國一向視香港為其殖民地」，而1971年聯合國通過將香港、澳門從殖民地名單上刪除的決議。

收錄國安法 稱保一國兩制行穩致遠

「增潤資料」亦收錄《憲法》、《基本法》及《港區國安法》內容，取自特區政府、官方文件說法，如《港區國安法》有效維護國家安全，確保「一國兩制」行穩致遠，對保障市民生命財產、促進社會繁榮穩定，以及香港長治久安起積極作用。教材亦列出2014年國家主席習近平提出了「總體國家安全觀」11項內容，惟未提及數個「新型領域安全」如深海安全和極地安全等。

通識教師質疑僅收錄官方說話

有通識教師稱，過去任何科目也未提及「香港主權一直由中國擁有」的論述，認為教材只是將官方說話收錄在內，不容其他觀點及討論。他形容教師在目前只有「正確與否」的時代，在課堂上也「不知怎教」。