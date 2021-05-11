教育
星笈中文 第030期

文言遷移：士以天下為己任——〈岳陽樓記〉的結構與解構

【明報專訊】讀書人，今曰知識分子，古謂之「士」。士的觀念在中國文化史上有過兩次重大演變：第一次在孔子時代，第二次在宋代，以范仲淹為典範。

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