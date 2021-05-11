聖若瑟英中紅磡官小舊校舍 保留作政府機構社區用途

報道指聖若瑟英中供考評局用 當局稱正物色

規劃署昨更新了經中央調配機制檢視的空置校舍用地清單，有236幅空置校舍用地經檢視，比去年6月公布多兩幅，涉及均由教育局管理的聖若瑟英文中學、紅磡官小舊校舍，至去年12月底進展是「現正考慮作長期用途的申請」。

95空置校舍已作長遠或短期用途

在236幅空置校舍用地當中，192幅坐落於政府土地或即將交還的私人土地上。

截至去年底，這192幅用地獲細分4類，包括53幅（28%）符合中央調配機制所建議的長遠用途，或在等待落實永久用途期間將用作短期用途；38幅（20%）在有待落實長遠用途期間，可供非政府機構或社會企業申請以短期形式租用作社區、機構或非牟利用途；95幅（佔49%）按照中央調配機制的建議已用作合適的長遠用途，或在等待落實長遠用途期間已用作短期用途；6幅（佔3%）礙於現時用地限制或其他因素如斜坡安全致個別空置校舍不適合使用或未能提供使用。