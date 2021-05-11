理大研AI評估長者認知障礙風險 準確率七成八

MMSE已被廣泛應用多年，用家完成後總分若低於特定水平，代表其可能存在不同程度的認知功能障礙。研究團隊於2008至2018年，從社區服務中獲得逾2000名51至104歲長者的健康數據，包括年齡、性別、血壓、心率及其他健康評估量表蒐集到的數據，以及其MMSE結果，並按上述數據建立了預測模型。日後專業人員如社工、護士等，只需把長者的數據輸入，便可得出其MMSE的推算結果，分析其認知情况屬正常抑或異常。

理大護理學院助理教授關耀祖解釋，如要為長者做更精準的診斷，須做腦部掃描、抽脊髓液等檢查，長者在金錢及時間上有其考慮，而部分長者甚至相當抗拒，實行上有一定困難，故系統是於「精準」及「可行」之間取了平衡。

研究獲創新科技署創新及科技基金支持約300萬元。領導研究的護理學院教授蔡及時稱，研究團隊正與東華三院梁顯利長者日間服務中心合作，約200名長者受惠，準確率達七成八。他說，該系統已申請美國專利，並計劃申請納入創新及科技基金的公營機構試用計劃，為地區長者服務中心開發智能健康信息系統。