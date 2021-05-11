稱強制舉報虐兒具爭議 羅致光：從沒公開說會立法

稱需與醫療教育社福界商討

根據法改會2019年有關虐兒的諮詢文件，初步建議新訂「沒有保護罪」，罪行針對有照顧責任者，涵蓋家居及院舍兩類情况。文件亦提及「強制舉報制度」，涵蓋範圍更廣，包括教師、社工等經常接觸兒童的專業人士，在制度下他們須舉報懷疑虐兒案，惟文件當年沒就制度提出具體建議。

實政圓桌立法會議員田北辰昨在立法會福利事務委員會稱，特首林鄭月娥2018年要求教育局及勞福局研究完善保護兒童機制，但後者現仍稱會研究強制舉報虐兒案機制，質疑當局錯失3年時間。羅致光說，政府沒公開表示會就機制立法，又稱機制本身具爭議，當局研究時需與醫療、教育、社福等相關專業團體商討，料本年度提出立法建議的可能很小。

指「沒有保護罪」難替強制舉報

兒童權利委會倡盡快諮詢

熱血公民鄭松泰關注「沒有保護罪」會否涵蓋兒童身邊的人，包括教師、社工等，擔心有關的人為免負刑責，或動輒報警舉報懷疑虐兒案，他促請當局立法前諮詢提供兒童服務的機構，否則新法「可以是很恐怖的法例」。羅致光說，處理有關立法工作時，需考慮法例如何執行、如何處理兒童受虐程度不同的個案等，以免有人輕微事都舉報，導致需大量人手處理案件，而嚴重個案則缺人跟進，「好心做壞事」。

兒童權利委員會執行幹事黃惠玉昨向本報稱，5歲女童遭虐殺案距今約3年，其間政府沒就強制舉報機制做任何事。她說，「沒有保護罪」在兒童受虐致死或嚴重受傷後，沒通報個案的「有照顧責任者」才有後果；強制舉報機制則「推前一步」，讓專業人士明白他們有責任舉報懷疑個案，免兒童受傷害。她說「沒有保護罪」不能代替強制舉報機制。

黃說，社會上有人對強制舉報機制感擔憂，認為政府應盡快就機制展開諮詢，討論機制在何種情况執行、有什麼形式舉報等。她又引述澳洲例子，稱當地訂立機制後，提高了社會對虐兒案的警覺，同時令負責個案的社工工作量大增，她建議港府增加社福人手，以配合機制。