教育
常識學堂 第212期

濕地居民：市區常見動物

【明報專訊】香港的郊野和市區只有咫尺之隔，加上城市內各類型的綠化帶和園林規劃會吸引部分野生動物棲息，令城市中的生物更多樣。若你到訪市區公園時，可細心觀察環境，試找出這些「鄰居」的蹤影。

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