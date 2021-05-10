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2021年5月10日星期一
通通識 第714期
DSE歷史卷聯校模擬卷多處相似 資料引同一抗日電影 教師稱疑惑 考評：取材相近正常
高中生配對商界 玩遊戲學職場溝通
時事懶人包：疫下，你快樂嗎？
時事點對點：拜登主持視像氣候峰會
時事點對點：禁止呼籲投白票爭議
Data解密：學生煙民
火星庫：媒介描述的社會階級
Road to 5**：Inadequate equipment for online learning
概念解碼：空氣污染
每周焦點：中英法稱願助印度 紅十字會：南亞正成疫情新震央
互動魔鏡：學冥想
STEAM足迹：對鏡冥想認識情緒
新聞解碼：中電風電場
Mindmap答案
偵探M.A.D. 問同學成績如何？
濕地居民：市區常見動物
時事點對點：拜登主持視像氣候峰會
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【明報專訊】新聞撮要
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DSE歷史卷聯校模擬卷多處相似 資料引同一抗日電影 教師稱疑惑 考評：取材相近正常
高中生配對商界 玩遊戲學職場溝通
時事懶人包：疫下，你快樂嗎？
時事點對點：拜登主持視像氣候峰會
時事點對點：禁止呼籲投白票爭議
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火星庫：媒介描述的社會階級
Road to 5**：Inadequate equipment for online learning
概念解碼：空氣污染
每周焦點：中英法稱願助印度 紅十字會：南亞正成疫情新震央
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偵探M.A.D. 問同學成績如何？
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DSE歷史卷聯校模擬卷多處相似 資料引同一抗日電影 教師稱疑惑 考評：取材相近正常
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概念解碼：空氣污染
每周焦點：中英法稱願助印度 紅十字會：南亞正成疫情新震央
互動魔鏡：學冥想
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