DSE歷史卷聯校模擬卷多處相似 資料引同一抗日電影 教師稱疑惑 考評：取材相近正常

被質疑同一人擬卷 考評否認

考評局昨回覆稱，負責DSE歷史科的科目經理沒參與2021年聯校中六模擬試的工作，有關傳言並非事實。局方指出，坊間題目取材如有相近之處，亦屬正常；就今次所指的有關題目，提問要求及形式等方面均不盡相同。

模擬試歷史教師辦 數百人考

楊穎宇昨於Instagram稱接獲教師「報料」，聯校中六歷史科模擬試卷與DSE考試內容有多處相似。

據悉該模擬試由歷史科教師舉辦，沒有協會或學校統籌，但會借用校舍作試場，學生可免費報考，以往有數百至1000名學生參與，屬學界歷史科大型模擬考試之一。今年礙於疫情，模擬試僅向教師派發試卷，轉交學生作答。本報獲得該份模擬試卷，比對今年DSE歷史科試卷，發現4處資料或題目有相似之處（見表）。

DSE歷史科卷一有關「20世紀上半葉的香港」一題提供兩項資料，其一取自講述本港電影業發展的歷史書，提到面對日本侵華，香港電影人發揮共赴國難的團結精神，並以《孤島天堂》為例，稱電影描述上海孤島人民英雄對抗漢奸的故事。模擬試卷一涉同一主題的題目，亦提供兩項資料，包括1930年代一篇新聞報道，有關香港電影觀眾對抗日電影的反應，同樣提及《孤島天堂》。

有歷史科教師稱，課程有關香港參與抗日戰爭的內容，典型例子是華人在港建基地及組織、打游擊戰等，課程雖提及抗日電影，但非重點，引《孤島天堂》為例就更少見。他說，DSE及模擬試皆提及該電影作例，「令人有點疑惑」。該教師又稱，因抗日電影內容較少見，倘考生在模擬試遇過相關內容，於答DSE卷或有優勢。

共4處似 局方：形式不盡相同

考評局回覆稱，歷史科設有審題委員會，依據該科《課程及評估指引》與《評核大綱》擬題，工作性質屬高度機密，成員須簽保密協議，承諾不會泄露他們的任命或任何機密信息予未經授權者，也不能參與任何可致利益衝突的工作。局方又稱，委員會及擬題員根據考評局相關指引擬題，不會採用其他考試或坊間書籍的題目。

局方稱，審題委員會依據上述指引及大綱擬題，因此環繞課程要求以及當中重要概念而訂定的題目不時以不同形式出現，坊間題目取材如有相近之處，亦屬正常；就今次所指的有關題目，提問要求及形式等方面均不盡相同。