教育
語文同樂 第510期

時代沉思：恐懼

【明報專訊】我不是第一次遇到蛇，但這樣大的蛇還是頭一次，而且那麼近。實際的影響是沒有的，相比社會上諸多重大事情，這只是微不足道的事，但這小件事竟讓我體會到散播恐懼最重要的途徑──就是自己。

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