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2021年5月7日星期五
語文同樂 第510期
DSE歷史卷初中式提問 評論題大減 教師稱部分題目只需背史料 違歷史科精神
科大宿舍地盤現地道 古蹟辦研究
THEi師生研AI鑑定藥材系統
潮看文史：移（ji4） 民（man4）
潮看文史：叛離vs.逃荒
時代沉思：恐懼
浮城光影：生命的韌性，總會帶出意外的想像
閱讀文言：戒除傲慢之色——炫技猴子的下場
閱讀文言：實戰篇
實戰篇：參考答案
卷二練筆：記敘文佈局——解難結構
綜合精練．演講辭：網上授課 學生應有特質
古典今用：天各一方 心意相通
周圍「中」：港之沉香
周圍「中」：上好沉香當爛柴
時事中文：港童自評不再快樂
答案
人生教練：千古第一才女 李清照
講故事：小小變大人
潮看文史：移（ji4） 民（man4）
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【明報專訊】香港人口顯著下跌、名校招收插班生，這一年討論最烈的民生話題，除了防疫恐怕就是移民。
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