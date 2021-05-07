科大宿舍地盤現地道 古蹟辦研究

地盤位於科大李兆基商學大樓附近山坡，科大正展開興建學生宿舍工程。科大回覆稱，本月4日於該學生宿舍工地施工，發現3個約1米高的不明洞穴入口，即時停止受影響區域工程。

科大稱，古蹟辦及後派員到場視察，由於勘察需時，目前尚未掌握具體情况，將繼續配合古蹟辦調查和研究。

古蹟辦回覆稱，本月4日早上接到警方通報，表示在科大校園一個建築地盤發現疑似地道，接報後即派員到現場視察，記錄及查詢發現地道經過。古蹟辦續稱，正研究有關地道，並等待科大及建築承建商提供地道的進一步資料，例如內部照片，以供古蹟辦參考及研究；而科大已於當日早上暫停該地盤的工程。

專家：料二戰日軍人手挖掘

熟悉軍事建築的港大建築學院房地產及建設系教授黎偉聰在看過現場圖片後，推測地道是在二戰期間，由日軍以人手挖掘，指該處很鄰近當年英軍「醉酒灣防線」的槍堡，但實際用途仍有待考究。他形容該地道是「科大文物」，建議政府應詳細勘察及考究，避免因要展開工程而拆卸。