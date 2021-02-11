DSE歷史卷初中式提問 評論題大減 教師稱部分題目只需背史料 違歷史科精神

今年考生須於卷一的4題「歷史資料題」中選3題作答。試題一及二均涉及經濟發展，前者主題圍繞「20世紀上中葉的香港」，問考生1900至1941年間香港的經濟發展；後者則問及1978年後中國經濟現代化的因素（見圖）。其餘試題則問及第一次世界大戰與和平協議，以及冷戰期間美蘇關係。

卷一一半試題涉中港以往經濟發展

課程重心香港政治 今年無考問

教協理事、歷史科老師張往分析試卷，稱今年卷一試題整體較簡單，部分資料題的選材常見，並首次以歷史資料「有多大用處」提問。他解釋，此提問語相對簡單，通常出現於多年前的公開試，學生初中亦已觸及，沒料到會於DSE出現，令歷史科教師「意想不到」。他又說，卷一連續兩條題目問及經濟發展相當罕見，稱經濟在香港史及中國史部分，「不會稱為是一個重心或主線」，如涉及改革開放的題目，可問及政治、社會及經濟層面，而香港政治是課程其中的重心，今年的考卷則未有出現。他又說，卷一評論及爭議題目大幅減少，對比歷屆試題，每大題最後的分題多要求考生有高階的評論及比較，惟今年只有一至兩題涉及類似元素，「好明顯在香港及中國的課題裏更加少這個元素」。

至於卷二，考生須從7題論述題選兩題作答，有試題要求考生「分析1971-97年間香港在亞太地區所擔當的社會、經濟及文化角色」、「評估辛亥革命和五四運動在1911至1937年間中國現代化上的意義」。

張往說，不少題目幾乎等同課程大綱，考生或只需直接背誦課文內容，違背歷史科精神，「我們不是希望學生背完一些筆記然後抄出來」，形容試題「倒退至二三十年前的問法」。

他說，考評局有可能考慮到學生須於疫情下預備文憑試，故把難度調低；但亦不排除局方是刻意減少爭議，表示對此憂慮。他擔心日後會出現「倒流效應」，令前線教師的教學有調整，「會不會變了與學生準備少一點評論性或爭議性課題，只叫學生背誦筆記」。

考生憂題目再被取消 避答涉中港題

去年取消試題風波影響今年部分考生選題。考生黎同學表示，選題時特別小心，在卷二論述題，沒有選涉及中國及香港的題目作答，而選了世界歷史及國際聯盟的題目，「我也比較怕，它（考評局）一DQ了（取消題目），我很大影響」。她解釋，擔心作答時會寫下「他們覺得很有矛盾的point（論點）」，故盡量保持中立，「（教科）書寫什麼我寫什麼」。