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2021年5月6日星期四
通通識 第713期
正編訂指引 承諾提供教材 教局：公社科官方資源豐富
助殘疾童投入體育 中大推4款「適應運動」
警員子女在校遭欺凌 教局接25個案 9涉教師
港大9月復面授 擬重啟海外交流
修改選舉制度
時事議題：修改選舉制度爭議（上）
時事議題：修改選舉制度爭議（下）
時事議題：答題指引
影視看通識：Chill Club 經典與音樂永續
圖表拆解：新冠病毒 對精神健康的影響
摘星拆解：歐超聯方案 引起持份者衝突
新聞測驗
新聞測驗：答案
星級例子庫：疫苗分配
英國孩子看莎劇
真假fun一fun：莎劇有何威力？
時事常識大挑戰（國際）：無人直升機 星球試飛成功
時事常識大挑戰（國際）：答案
世界幹什麼：剪掉世界最長頭髮
時光之旅：2001年5月6日——首名太空遊客返回地球
圖表拆解：新冠病毒 對精神健康的影響
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【明報專訊】．部分新冠病毒後遺症比較（圖）
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正編訂指引 承諾提供教材 教局：公社科官方資源豐富
助殘疾童投入體育 中大推4款「適應運動」
警員子女在校遭欺凌 教局接25個案 9涉教師
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修改選舉制度
時事議題：修改選舉制度爭議（上）
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