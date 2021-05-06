正編訂指引 承諾提供教材 教局：公社科官方資源豐富

辦研討會工作坊 助教師掌握課程

教育局4月初公布調整新學年4個核心科目，局方昨於網上「政策正面睇」發文稱「部分人不透徹理解優化課程方案」，其中疑問「公社科現時只有課程大綱，卻未提供具體內容，局方如何協助教師？」局方解釋，正與考評局編訂「課程及評估指引」，舉辦全新教師專業發展課程，包括研討會、工作坊、經驗分享等方式，讓教師掌握該課程的理念、宗旨及學與教和評估要求。

早前有出版社向學校發放「公社科教師用書樣本」，局方其後稱該書未送審。就教材事宜，局方昨承諾提供教材供教師，又形容不論教育局提供的學與教資源，還是官方機構提供的參考資料，均相當豐富，「有信心教師能安排及處理」。

有中學招聘公社教師 指反應佳

學校目前亦開始規劃公社科教師人手，最少3間中學正招聘該科教師。其中張祝珊英文中學校長歐振強稱，預算9月中四的公社科堂數約是通識科一半，每個循環周3節，而現有通識教師團隊將有一人離職，另有一人完全轉教他科，因此有空缺聘請新教師。

歐振強稱，招聘職位反應熱烈，收到不少申請，部分應徵者曾受通識培訓或有教通識經驗背景。歐又稱，通識教師團隊大部分都有兼教其他科目，故日後「轉型」教其他科的問題不大。

料4核心科總課時調整至一半

高中4個核心科目經調整及釋放課時後，教育局早前建議讓學生修多一科選修或應用學習等。教育局昨稱，單是公社科明顯減少課時和改為半科，4個核心科目總課時應可調整至約50%。

局方稱，優化方案的精粹是在於給予學校彈性，以及提供空間以照顧學生的多樣性，即使是同一級的學生，於語文及數學科的課時也不應「一刀切」地相同，對於仍有學校向局方提問「4個核心科目所佔的總課時達51%是否『違規』？」，相信答案也顯而易見。

歐振強稱，釋放課時後，原先部分於課後進行的數學科延伸部分M1、M2課堂可重新編配於常規課程時間表，同時增加選修科堂數，相信本身已是讀3X（3個選修科）的學生可投放更多時間溫習，另會增加「全人發展堂」舉辦各類活動。