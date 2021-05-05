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2021年5月5日星期三
語文同樂 第509期
法改會研「沒有保護罪」 未建議強制舉報虐兒 防虐兒會促「雙軌」推 擴保護網
港大候選內閣：學生會與校方應平起平坐合作
道聽圖說：荃灣遊
道聽圖說：荃灣 市鎮新與舊
第一印象：豆漿
古文食堂：慳得到，未必好
視聽之娛：燒肉店母子情
文字定格：無法停駐在BBS時代
校園尺牘：致函食環署申訴工程擾學
文字發酵：七情上面
參考答案
News feed：Music fountains
News feed：Textbook prices
Answers, News feed
Infographic：Themed entertainment
Grammar：Comparative and superlative
Answers, Grammar
Comic：Benjamin Franklin
Expression：Teeth
Game
Answers, Game
Horizon：Special vehicles in the world
Answers, Horizon
道聽圖說：荃灣遊
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【明報專訊】香港，有「土地問題」！這個論述講了幾十年，從未變更。
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法改會研「沒有保護罪」 未建議強制舉報虐兒 防虐兒會促「雙軌」推 擴保護網
港大候選內閣：學生會與校方應平起平坐合作
道聽圖說：荃灣遊
道聽圖說：荃灣 市鎮新與舊
第一印象：豆漿
古文食堂：慳得到，未必好
視聽之娛：燒肉店母子情
文字定格：無法停駐在BBS時代
校園尺牘：致函食環署申訴工程擾學
文字發酵：七情上面
參考答案
News feed：Music fountains
News feed：Textbook prices
Answers, News feed
Infographic：Themed entertainment
Grammar：Comparative and superlative
Answers, Grammar
Comic：Benjamin Franklin
Expression：Teeth
Game
Answers, Game
Horizon：Special vehicles in the world
Answers, Horizon
法改會研「沒有保護罪」 未建議強制舉報虐兒 防虐兒會促「雙軌」推 擴保護網
港大候選內閣：學生會與校方應平起平坐合作
道聽圖說：荃灣 市鎮新與舊
第一印象：豆漿
古文食堂：慳得到，未必好
視聽之娛：燒肉店母子情
文字定格：無法停駐在BBS時代
校園尺牘：致函食環署申訴工程擾學
文字發酵：七情上面
參考答案
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Comic：Benjamin Franklin
Expression：Teeth
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