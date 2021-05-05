港大候選內閣：學生會與校方應平起平坐合作

稱辦活動以同學安全為依歸

盡全力守護學生會大樓

港大上周五發聲明與學生會「割席」，採取包括停止代收學生會會費、收回會址及其他設施管理權等措施。諮詢大會昨於學生會大樓舉行，現場約30人出席。「薪燧」候選會長郭永皓表示，如校方短期內收回學生會設施，將先行「用盡方法」與校方溝通，倘不果，會盡全力守護學生會大樓，包括「實質行動」。

郭永皓稱，校方施加壓力下，舉辦活動時會有3個考慮準則，包括盡力與校方保持良好溝通，聽取其意見，但以學生會及學生利益為依歸；內閣不會主動舉辦有違法風險的活動，亦會自行諮詢法律意見；在法律風險及言論自由中取平衡，以保障學生安全為最重要的依歸，內閣的處分及後果反是次要。

盼諒解「艱難時候」低調處理外務

學生會言論受社會關注，郭永皓說，未來希望與其他大專院校發聲明回應社會事件，但同時亦希望以低調的身位及方法處理外務事宜，除了以聲明回應社會事件，亦希望可以宣傳品、「懶人包」等方法回應。他解釋，以上方式得到的關注及迴響雖比較少，但仍可提升同學關注，稱在「一個艱難、比較敏感的時候」，低調地處理外務事務，是保障同學的安全，目前應以低調的身位及方法處理外務事件，避免在公開場合討論太多，希望同學體諒。

人民日報批「發聲明威脅校方三思」

人民日報前晚發表題為〈香港學生需要什麼樣的關愛？〉的評論文章，再次點名批評港大學生會。文章稱，港大與學生會「割席」之舉，「既是保護港大的聲譽，也是保護絕大多數學生的合法權利和前途」；又指社會各界屢勸無效，港大校方無奈「割席」，港大學生會不體會師長們的關愛，反而再發聲明威脅校方「三思」，聲稱「合則兩利，鬥則俱傷」，「讓所有關愛學生的人們歎息失望，更加擔心學生會被激進分子綁架推上違法犯罪的不歸路」。