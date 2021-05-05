法改會研「沒有保護罪」 未建議強制舉報虐兒 防虐兒會促「雙軌」推 擴保護網

「沒保護罪」針對照顧者 強制舉報涵教師社工等

法改會2019年發表諮詢文件，初步建議增設「沒有保護罪」，若照顧者無保護兒童或易受傷害者免於嚴重受傷或身亡，包括知情不報，最高可分別判監15或20年，罪行涵蓋家居及院舍兩類情况（見表）。文件亦提及「強制舉報制度」，涵蓋範圍更廣，在制度下教師、護士、社工等經常接觸兒童的專業人士，他們倘有合理懷疑或相信兒童受虐，須舉報有關個案。法改會當年沒就該制度提具體建議。

5歲女童遭虐殺案引起社會再討論立法設強制舉報制度。立法會福利事務委員會下周一（10日）開會，將討論虐兒個案相關法例、應對機制等，並邀請法改會出席。法改會近日回覆委員會稱正編撰虐兒相關研究報告，在正式發表報告前需將商議的內容保密，未能出席會議。

正撰報告不赴立會 政府：公布後盡快跟進

法改會在信中表示，2019年的諮詢文件已特別指出，舉報虐待個案的責任如何實行、有何影響等，嚴格來說不屬於法改會研究範圍，但文件載有相關資料，「有助政府及其他相關機構考慮如何進一步制定這複雜範疇的政策」。法改會重申，研究以建議新訂的「沒有保護罪」為重點，沒就強制舉報機制提建議。

勞福局、教育局等政府部門向立法會提交的文件稱，法改會2019年建議訂立一項新刑事罪行，即「沒有保護罪」，政府待法改會公布最終報告後，會認真考慮法改會建議，並盡快適當跟進。

防虐兒會促就強制舉報諮詢

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲表示，從部分虐兒個案可見，有人遲疑通報案件。她稱「沒有保護罪」針對父母、同居者等有照顧責任的人，強制舉報機制則涵蓋教師、社工等經常接觸兒童的專業人士，她支持以上兩措施，認為可給兒童建立更大的保護網，應「雙軌式」推行。她又說，社會對強制舉報機制有疑慮，促政府盡快就此諮詢公眾。