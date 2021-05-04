教育
星笈中文 第029期

鵠說中文：記抒文應試策略（五）：佈局思維實戰

【明報專訊】上期分析作文「事後 -> 事前 -> 轉折」的思考順序，今期學習謀篇布局，以事後的立意體會作起點，反過來構思事前的背景或性格，再思考出人意表的轉折。先看看以下兩道試題的實戰示範：

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