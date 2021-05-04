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2021年5月4日星期二
星笈中文 第029期
龍官教師釘牌 學生：教學持平 教局：投訴者包括學生
港大學生會候選內閣：盡量向校方釋善意
IVE生開發系統 助幼兒中心記錄孩子健康數據
我有出路：中文1分給他的意義
我有出路：縱無書緣，不敢懈怠
文言遷移：蘇洵宇宙的平行歷史——〈六國論〉的內容與論證結構
鵠說中文：記抒文應試策略（五）：佈局思維實戰
我有出路：中文1分給他的意義
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【明報專訊】聽說，人一出生，就要擁有很多數字。身分證號碼、學生證號碼、會員證號碼、大大小小測驗考試及公開試分數，甚至臨死之前，我們或者也只是病牀上的一組號碼。
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