教育
星笈中文 第029期

我有出路：中文1分給他的意義

【明報專訊】聽說，人一出生，就要擁有很多數字。身分證號碼、學生證號碼、會員證號碼、大大小小測驗考試及公開試分數，甚至臨死之前，我們或者也只是病牀上的一組號碼。

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