港大學生會候選內閣：盡量向校方釋善意

政綱：注重內務 「難似從前暢所欲言」

港大學生會補選諮詢大會今明兩日在學生會大樓地下及網上舉行，網上投票於本月24日至28日舉行。「薪燧」昨發布政綱稱，對於校方「毫無預警」與學生會劃清界線，目標是與大學重建良好合作關係，會盡量向校方釋出善意；另外，目標亦包括確保學生會對學生會大樓的管理權，建立穩定收入，讓學生會得以長遠發展。

上屆會長：校方指學生會違法無憑證

上屆學生會會長、校委會本科生代表葉芷琳前晚在facebook回應校方與學生會「割席」的聲明。她表示感極度失望，校方以寥寥百字全盤否定學生會的付出，更妄言學生會作出違法行為，「一無憑、二無證，香港最高學府應有的氣度蕩然無存」，批評港大高層背刺學子，「卻厚顏得反指學生『政治化』，豈不貽笑大方？」她促請校方撤回相關決定，「保留作為教育者的尊嚴、保留學生對港大最後的信任」。

校董會成員、立法會議員張國鈞昨發聲明稱，支持港大與學生會劃清界線的決定，指學生會過去的行徑和言論十分過火，「經常倚仗大學學術自由作為保護傘，鼓吹港獨思潮、反對中央政府和支持黑暴破壞社會秩序」，港大今次不能再對學生會採取姑息養奸的態度。