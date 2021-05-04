龍官教師釘牌 學生：教學持平 教局：投訴者包括學生

教育局發言人稱，局方在處理每宗涉及教師失德的投訴時均會全面及深入搜證，任何人的評價均不能抵銷教師曾作出的失德行為。他補充，該宗個案亦有來自學生的投訴。

教協正協助該官校教師，教協副會長葉建源說，涉事教師仍未接到教育局正式信函通知被取消註冊，暫未商討是否就當局決定上訴。

教育局最近向立法會提交文件，交代處理教師專業操守投訴的進度。局方稱其中一宗DQ個案，涉事教師在教學時「持續採用大量、單一角度和偏頗立場的材料，內容包括尚在發展階段而未有定案的政治議題」；又指該教師「側重貶損國家，挑起學生對國家、中國人民的反感，以及打擊學生的國民身分認同」。據悉該個案屬一名龍翔官中通識科教師。

學生稱曾講反修例 有提不同觀點 指無損國民身分認同

本報昨接觸3名該校中六生，他們均稱涉事教師教學時提供不同角度觀點，其中劉同學說，該教師是其中四、中五通識科老師，堂上講過2019年反修例事件緣起，「代表香港變得無乜自由」，亦提及警察有地方做得不好，同時向學生提供另一方意見。他又稱，該教師曾講述六四事件，並展示相關照片，見到坦克車及傷者殘肢。他認為該老師教學無損其國民身分認同，又說對方「好惜學生」，與學生關係親近，對方突然停職後，校方沒向學生交代事件。他批評教育局「搞文革」。

學生：最敏感都是六四 不談港獨 播鏗鏘集教學受歡迎

同校中六生黃同學說，遭DQ的教師是他中五級的通識科教師，上課「最敏感都是六四的事」，該教師當時向學生展示相關相片及播放紀錄片，當中內容「都是網上見到的東西」。他說該老師教學中立，「不會牽涉太多不同『顏色』的事」，會向學生提及正反意見，上課亦沒談「港獨」。黃又稱，該老師多播片輔助教學，主要是港台《鏗鏘集》，教學受學生歡迎。涉事教師原任教科目屬高中核心科，黃同學認為對方突遭停職影響了同學學習，有學生曾反映冀續由該教師授課。

遭DQ的龍翔官中教師屬公務員，早於2019年底停職。本報昨向教育局查詢該教師工作安排、停職期間有否獲發薪酬等，教育局稱不會評論個別個案，而上訴委員團（教育事宜）沒有接獲有關的上訴通知書。