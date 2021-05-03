教育
常識學堂 第211期

偵探M.A.D. 愛出風頭？

【明報專訊】同學或有很多興趣，也想嘗試不同的崗位，部分同學會自薦，就好像Max會主動舉手，你認為這樣是愛「出風頭」的表現嗎？當你遇上喜歡又想參與的事情時，你會如何爭取呢？

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