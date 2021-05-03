教育
常識學堂 第211期

種子種出 美味蔬菜

【明報專訊】香港除從外地輸入蔬菜外，亦有本地農夫會種出美味的蔬菜，如元朗絲苗、鶴藪（粵音:鬥）白菜等。然而要種出美味的蔬菜，先要找出健康的種子。種子除種出農作物外，部分更可食用。

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