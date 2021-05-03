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2021年5月3日星期一
通通識 第712期
教局推國安問答遊戲 校長：對小學生有難度
向教局查新聘教師資料 按年增5000宗
小學設單車城 考「車牌」學道路安全
時事懶人包：福島核廢水排海
時事點對點：影像性暴力個案 按年增兩倍
時事點對點：英擬強制院舍職員打針 團體：恐犯防歧視法
Data解密：疫前疫下香港經濟
你識唔識：社交平台資料 大規模外泄
配對題
選擇題
明報通識網：2020/21學年 時事通識問答比賽
概念解碼：核心價值
每周焦點．調查：港童快樂程度首跌破7分
種子種出 美味蔬菜
STEAM足迹：如何培育健康種子?
時事常識挑戰(香港)：看渠蓋認識雨水渠
答案
偵探M.A.D. 愛出風頭？
食物的科學：乳酪+牛奶「添食」
互動專區：正反芫荽黨
明報通識網：2020/21學年 時事通識問答比賽
【明報專訊】歡迎全港中小學生參加
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教局推國安問答遊戲 校長：對小學生有難度
向教局查新聘教師資料 按年增5000宗
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