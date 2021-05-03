教育
通通識 第712期

Data解密：疫前疫下香港經濟

【明報專訊】全球疫情持續，各國經濟不如理想，香港也不例外。政府2021年4月出版新一份《香港統計數字一覽》，當中可以一覽本港近幾年的經濟走勢，比較疫情前及疫情中的經濟狀况。

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