小學設單車城 考「車牌」學道路安全

學校獲優質教育基金撥款190萬

同學任交通督導員捉「違規」

中華傳道會呂明才小學獲優質教育基金撥款190多萬元，增設一條環繞校舍的單車徑，途路有交通燈、交通標示等，恍如交通安全城。校方於6個年級的體育課加入單車元素，逐步由控制平衡車、輔助輪單車，至掌握兩輪單車，除教技術，亦教交通規則及罰則等。

學校特設「考牌制」，同學掌握踩兩輪單車技術，完成左右轉、響鈴提示、煞車、泊車等評核後，便可獲發學校自家「單車駕車執照」，准於特定時段在校行車。馬俊江稱，現場有學生出任的「交通督導員」監察，如同學超速、沒有在雙白線停車、沒有遵從交通燈的指示等，可能被扣分及停牌。

馬俊江稱自己曾任體育教師，認為踩單車是有益身心、易觸及的運動，希望同學可多善用社區設施，假日與家人外出踩單車，而藉運動項目也希望培養學生堅毅、努力才成功的精神。他稱，構思「單車體藝城」讓同學於安全場地、戴好防護裝備下練習，目標是畢業前「人人識踩兩個轆」。

校長盼畢業前人人識踩兩轆

馬俊江稱，疫情下未完全恢復正常課堂及活動，計劃疫情後隔周六開放「單車體藝城」供團體或幼稚園到校使用，或借用單車徑舉辦活動。