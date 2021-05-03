教局推國安問答遊戲 校長：對小學生有難度

問題包括憲法基本法國安法

當局建議用於德育及公民課

教育局長楊潤雄上周於facebook介紹「國事小專家」互動問答遊戲，邀請學生接受國事問答遊戲的挑戰，「讓同學可以輕鬆有趣地研習國家的歷史和發展、憲法、基本法、國家安全等知識」。楊潤雄稱，會繼續製作及上載新一輯互動問答遊戲。

據教育局網頁顯示，該遊戲資源套有多種遊戲方式，建議師生及家長於德育及公民課、成長課、班主任課及課餘時間靈活運用，並提供遊戲卡版本，讓學校製作成桌上遊戲。網頁暫時只上載「『國事小專家』互動問答遊戲（一）」，共15條多項選擇題，問及憲法及國安法內容、「 1838年，清廷於廣州何處銷毀鴉片？」、「 《基本法》的解釋權屬於哪一個機構？」等（見圖）。

校長倡當局提供官方資料參考

鳳溪第一小學校長朱偉林說，其校「一定會採用」該遊戲讓學生接觸憲法、基本法及國安知識，但部分題目「對初小生一定有難度」，倘學校沒特別教授有關內容，學生則不懂回答。他認為該遊戲構思好，但要有配套，建議當局提供網站連結，讓學生參考「肯定正確」的官方資料答題，以免他們在網上搜尋「不知對或錯」資訊。

上月15日為「全民國家安全教育日」，朱偉林總結當日活動經驗，稱學生對基本法稍有認識，但「憲法真係唔得」，亦不熟悉國安法4項罪行。他說雖然學生對有關法例或感陌生、抽象，但仍需學習，學校教授條文後，會以遊戲加深學生相關知識的印象，並每年重玩遊戲或做不計分小測驗，累積他們所學。

朱又說，其校擬於今年校本暑期作業，加入有關國民及國情教育的練習，校本成長課、德育課及中英數等學科亦會教授相關內容。