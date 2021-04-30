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智叻中文Smarties' 第464期

創意聊天室：古代四大女神

【明報專訊】現代人形容漂亮、有魅力的女生為「女神」，古代也有四名女性是大眾心中的女神，更被封為「四大美人」，分別冠上「沉魚」、「落雁」、「閉月」、「羞花」的名號。

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