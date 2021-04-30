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2021年4月30日星期五
語文同樂 第508期
中文閱讀卷首考譯作 教師：譯本不錯易理解
教師稱寫作卷今年題淺 憂考生下筆流水帳立意不高
教局放寬英中門檻 通過評審可免落車
書與人生：寫社會底層的現實
書與人生：城市邊緣人 文字實况
浮城光影：正能量故事不易寫——《二次人生》
閱讀篇章：〈嫉妒——只有當它傷害別人時，它才是惡〉——周國平
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
卷二練筆：記敘文 如何快速佈局
綜合精練．書信：環保意識 見解論證示例
古典今用：白髮來了，還不拋開心事？
周圍「中」：大步檻過
周圍「中」：劫後餘生，大難不死
答案
時事中文：遠足後返學
答案
人生教練：唯一女帝 武則天
講故事：細菌大軍的落敗
創意聊天室：古代四大女神
古典今用：白髮來了，還不拋開心事？
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【明報專訊】《將進酒》——李白
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中文閱讀卷首考譯作 教師：譯本不錯易理解
教師稱寫作卷今年題淺 憂考生下筆流水帳立意不高
教局放寬英中門檻 通過評審可免落車
書與人生：寫社會底層的現實
書與人生：城市邊緣人 文字實况
浮城光影：正能量故事不易寫——《二次人生》
閱讀篇章：〈嫉妒——只有當它傷害別人時，它才是惡〉——周國平
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
卷二練筆：記敘文 如何快速佈局
綜合精練．書信：環保意識 見解論證示例
古典今用：白髮來了，還不拋開心事？
周圍「中」：大步檻過
周圍「中」：劫後餘生，大難不死
答案
時事中文：遠足後返學
答案
人生教練：唯一女帝 武則天
講故事：細菌大軍的落敗
創意聊天室：古代四大女神
中文閱讀卷首考譯作 教師：譯本不錯易理解
教師稱寫作卷今年題淺 憂考生下筆流水帳立意不高
教局放寬英中門檻 通過評審可免落車
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浮城光影：正能量故事不易寫——《二次人生》
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閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
卷二練筆：記敘文 如何快速佈局
綜合精練．書信：環保意識 見解論證示例
周圍「中」：大步檻過
周圍「中」：劫後餘生，大難不死
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時事中文：遠足後返學
答案
人生教練：唯一女帝 武則天
講故事：細菌大軍的落敗
創意聊天室：古代四大女神
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