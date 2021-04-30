教育
語文同樂 第508期

卷二練筆：記敘文 如何快速佈局

【明報專訊】當同學已經確定文章立意（道理或情感）後，便要構思取材呈現立意，而既定的文章結構，能幫助同學快速思考安排的情節。今期介紹一種常見的佈局方法。

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