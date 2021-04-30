教育
語文同樂 第508期

閱讀篇章：〈嫉妒——只有當它傷害別人時，它才是惡〉——周國平

【明報專訊】(第1段)嫉妒是對別人的快樂、幸福、富有、成功等等所感覺到的一種強烈而陰鬱的不快。

上 / 下一篇新聞