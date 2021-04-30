教局放寬英中門檻 通過評審可免落車

開英文班須3條件

「學生能力」人數基數放寬

教育局2010學年實施教學語言微調政策，安排每6年一個檢視周期，2022/23學年起是第三周期。現行安排下中學須根據學生能力、教師能力和支援措施等校本情况訂定教學語言，當中以學生能力為關鍵，如要開設英文班，中一每班派位人數85%學生要屬全港成績前列四成。

教育局昨稱，因應近年教學環境轉變，為減低中一學生人口變化對穩定教學語言環境的影響，會以今學年「中學平均每班人數」為參數，取代以往中一每班派位人數。換言之，以今學年「中學平均每班人數」27人計算，中學只須取錄22名達標學生即可，比舊做法達標人數要求少約4人。

中學如未達要求仍可向教育局申請保留，局方設「專業評審及支援機制」詳細檢視後，會決定是否批核；未能通過者則須「落車」（見圖）。機制詳情將於7月上旬公布。

灣仔區校長聯會主席戴德正稱，學界多年倡議局方放寬「學生能力」的條件，不過局方未有應允，相信今次安排是於不放寬條件下最「實事求是」的方案。他說，局方某程度上放寬中學開英文班要求，同時亦防止已開英文班中學落車，可算雙贏局面。

香港中文中學聯會主席梁冠芬形容下周期的安排有進步，不過部分中學實際「坐在班房」的人數比全港中學平均每班人數多，相信會出現更多學生錯配情况。他說，現時升讀大專院校的學生已大幅上升，亦多以英語教學，微調政策亦須與時並進，希望局方做大型研究，訂定未來香港的教學語言方向，稱局方已於第二周期錯失機會，須把握第三周期開展。