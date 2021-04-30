中文閱讀卷首考譯作 教師：譯本不錯易理解

中文科卷一閱讀卷乙部「閱讀能力考材」佔全卷七成分數，今年有3篇文章，較去年多1篇。其中一篇是日本作家芥川龍之介著作、短篇小說〈橘子〉的中文譯本，是該卷首次引用外國作家作品。〈橘子〉描寫兩個不同社會階層的人，突顯時代本質，作者批判冷漠的社會，還從沉鬱、暗淡的人生看到一絲光明。

另一白話文章是台灣作家徐國能的散文〈火車和橘子〉，作者模擬〈橘子〉情節，透過對比，讓讀者從另一個角度思考人生，讓人重新體會日常平淡的生活中，也許蘊藏人生的悲歡離合。徐另一作品〈第九味〉2014年亦是DSE閱讀卷篇章。

教協理事、中文科教師張珉聰說，以往有外國篇章立意雖好，但翻譯功夫欠佳，致教師不會選教相關文章。今年DSE選用日本作家的文章，張認為該譯本「非奇奇怪怪的翻譯」，不會令考生難理解，文章本身立意亦合適。〈火車和橘子〉有內容直接回應〈橘子〉，張說閱讀卷一篇文章作為另一篇的補充，做法首見。

稱文章雖易明 考題非淺白

考核歸納能力 須推敲文理

他又說，兩篇白話文章不艱深，考生「一看就明白立意」，但考題非淺白，例如有題目要求考生分析在〈橘子〉小姑娘的形象和「我」的態度，考生要通過上文下理推敲內容，題目考核他們整合和歸納能力。張又稱另有考題將考生「分高下」，例如問〈橘子〉不同景物的寓意，部分考生或感此題難以掌握。

文言篇章今年選取〈立節〉，該文藉忠孝兩難全的處境，讓考生反思「禮」和「義」的關係。張說今年試卷沒要求考生解釋文言字詞及語譯句子，但有多項選擇題考核學生一詞多義的概念，形式亦是今年首見。

佔閱讀卷三成分數的甲部「指定閱讀篇章」，今年考題主要與〈逍遙遊〉（節錄）及〈念奴嬌‧赤壁懷古〉有關。張珉聰說，兩篇篇章提問直接、程度頗淺，當中有考題問及〈念〉一文「江水」及「江月」的含義，張相信絕大多數教師曾教授相關內容，坊間亦有參考書提及兩意象的意思。