教育
常識天下 第214期

今期流行：合味道紀念館

【明報專訊】上了一整天課，幾乎用盡所有精力，回家後用3分鐘便能吃到熱騰騰、香噴噴的即食麵或杯麵，快快吃過後又有力量做功課了。其實這道簡單又快捷的麵食是從何而來的？

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