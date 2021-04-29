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2021年4月29日星期四
常識天下 第214期
公社科樣本書提抗命 教局：未送審 稱出版社用坊間教材編製 易惹誤會「感遺憾」
DSE考生涉試場違規拍照放IG 考評局稱跟進 去年同類23宗
英文聆聽圍繞辦大型活動 教師：比去年淺
亞裔歧視
時事議題：疫下亞裔歧視增
時事議題：恐怖主義×宗教歧視
時事議題：答題指引
爆point大全：中醫在香港
題型拆解：小心審閱比較題
觀點與角度：文化保育方式
議題Close-up：數碼公民
新聞測驗：
新聞測驗：答案
星級例子庫：大灣區旅遊業
夏威夷風情
真假fun一fun：一起跳夏威夷草裙舞
新聞有常識：修圖損受害人尊嚴？
新聞有常識：答案
世界幹什麼：學生當眾用鐵鎚毁手機
時光之旅：5月1日——國際勞動節
今期流行：合味道紀念館
意見調查
新聞有常識：答案
【明報專訊】■Mind map
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公社科樣本書提抗命 教局：未送審 稱出版社用坊間教材編製 易惹誤會「感遺憾」
DSE考生涉試場違規拍照放IG 考評局稱跟進 去年同類23宗
英文聆聽圍繞辦大型活動 教師：比去年淺
亞裔歧視
時事議題：疫下亞裔歧視增
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時光之旅：5月1日——國際勞動節
今期流行：合味道紀念館
意見調查
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亞裔歧視
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