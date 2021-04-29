教育
通通識 第711期

題型拆解：小心審閱比較題

【明報專訊】對命題文字語理邏輯的理解及詮釋能力高低，往往決定了考生取得多少分數；表現失準或欠佳者，容易因為審題偏狹而嚴重失分。以下筆者嘗試以常見的比較題作為示例。

上 / 下一篇新聞