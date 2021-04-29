英文聆聽圍繞辦大型活動 教師：比去年淺

卷三分甲部必答題及乙部選答題，乙部設分兩個難度的B1和B2卷供考生選擇，甲部要求考生以某舉辦大型活動公司實習生身分，就世界博覽蒐集資料；乙部兩卷要求考生以同一公司員工身分，籌辦一個專業女子網球比賽，考生需根據錄音及資料內容，撰寫電郵、投稿到本地報章等。

甲部需填大量資料 考生要「鬥寫得快」

樂善堂余近卿中學英文科主任馬婉頤稱，今年主題貼近考生日常生活，錄音語速不算快，亦沒有特別口音，不過甲部有多處要求考生填寫大量資料，考生要「鬥寫得快」；她又說，今年錄音中有講者闡述一大段內容後，最終以連接詞「但是（but）」推翻之前的內容，或會令考生措手不及，建議考生善用答題卷的四側空白、列明「不予評分」位置，先寫下要點，才填上正確答案。她又說，今年英文科試題貼近生活，包括錄音中的講者正召開Zoom會議，並引用WhatsApp對話作參考資料。

兩考生報稱強檢 一人未有應考

考評局稱，昨約有48,660名考生報考英文科卷三考試，兩名考生在竹篙灣檢疫中心應考，兩名考生向局方報告須接受強制檢測，其中一人能如期參與考試，一人最終未有應考。