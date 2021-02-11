DSE考生涉試場違規拍照放IG 考評局稱跟進 去年同類23宗

網上昨流傳照片，一名DSE考生疑昨日考試開始前在試場座位拍照，並上載至Instagram。相中見到涉事考生的准考證、健康申報表及個人電腦條碼貼紙，上有考生編號、試場編號及座位編號。該考生試後已在Instagram刪除相片。

見學生試場座位編號 相片已刪除

考評局回覆稱，《考生手冊》列明不可在試場內攝影，亦不可拍攝電腦條碼貼紙或將剩餘的貼紙帶離試場，否則會被扣分；考生如公開展示電腦條碼貼紙，其科目成績會被降級。當局指於2018至2020年，每年分別有12、9及23宗DSE考生在試場內拍照，或將電腦條碼或試場相片上載互聯網的違規個案。

學友社籲考生勿帶智能表應試 免惹嫌疑

學友社學生輔導顧問吳寶城說，疫下試場座位排列較疏落，涉事考生或以為沒人見到其拍攝，而聆聽考試又有較多等候時間，致一時興起在試場拍照。

吳補充，過往亦有考生因手機等裝置發聲響而遭扣分，建議考生出發應試前先關閉手機鬧鐘，到試場後再檢查一次，確保不會響鬧。至於同屬響鬧裝置的智能手表，吳不建議學生應考時佩戴，以免在考試時惹嫌疑。

DSE核心科尚有中文及數學考試，吳寶城提醒考生帶備收音機應考中文科卷三「聆聽及綜合能力」考試，否則要到「特別室」應考並可能被扣分；在數學科考試前要檢查計數機，移除溫習時貼在機身的筆記或公式。