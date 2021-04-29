公社科樣本書提抗命 教局：未送審 稱出版社用坊間教材編製 易惹誤會「感遺憾」

屬教師用書 已派學校

公社科分為三大主題，分別與香港、國家及世界有關。名創教育近日向中學提供其出版的《新領域公民與社會發展『一國兩制』下的香港2021》教師用書樣本，涵蓋本港法治、當代國情、國家近年成就等課題（見表）。

另引戴耀廷講法治

內容取自前年版本

名創出版的「今日香港」通識書2019年版本，課本內容有港大法律學院前副教授戴耀廷早年提出的「法治層次」論述，不過去年經教育局「專業諮詢服務」閱覽後已刪走。

名創推出的公社科樣本書以其2019年版通識書內容為藍本，再次收錄戴提出的理念，以圖表解釋法治4個層次，最高層是「保障人權，維護公義」，即「以法達義」。該書亦收錄約200多字篇幅的公民抗命內容，稱針對部分有違公義的法律，倘未能以合法途徑爭取修改，部分人會以和平、理性、非暴力的公民抗命，「務求引起公眾關注和支持，迫使政府修訂或廢除該法例」。同一段落稱公民抗命有4項元素，包括「出於人的良知和正義感，以社會福祉為念」、「明白與法例抵觸，有責任接受法律制裁」。

同一冊亦有國家相關內容，在有關國家近年成就一章，其中一頁有4處稱港人對國家國際地位提升、舉辦國際盛事等成就感自豪。同一章亦稱人們欣賞內地山河及古蹟時，「往往感到讚嘆，充分表現他們對中國土地的熱愛」；供教師參考的「教學建議」就指出，倘學生對內地山川古蹟有情感反應，例如欣賞或讚歎，反映其國民身分認同較高。

未按教局文件涵蓋國安憲政

根據教育局文件，公社科涉港主題包含「國家和香港特別行政區憲政關係」、「維護國家安全的意義」等學習重點，惟名創樣本書未涵蓋有關內容，並稱「參考教育局推出的教材編製相應教學配套，以供用家使用」。

教育局昨回覆稱，已清楚指出會將公民與社會發展科的課本納入評審制度，為該科課本的質素把關，會持續與出版業界商討該科課本未來的送審安排，期望能盡快審書，為學校提供「適用書目表」。

局方稱，公民與社會發展科由通識科發展過來，通識科課程理念、宗旨及相當部分學習重點或內容仍適用，去年經當局「專業諮詢服務」的通識科坊間教材，在適當調整後可用作公社科參考材料，惟上述教材未按公社科要求送審，不在「適用書目表」內。

「課程發展議會—考評局公民與社會發展委員會」主席劉智鵬表示，需待課程發展處編寫課程及考評指引，委員會作最後檢視及通過。他稱，指引會進一步說明不同主題的學習重點，相信出版社可按指引編書。

明報記者