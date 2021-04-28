Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
教育
2021年4月28日星期三
Smarties' Power English 第311期
英文科寫作考論網紅可信度 教師：易聯想「KOL」 非正式英語不宜引用
試題貼近生活 考生稱較以往易
稱坊間有刊物宣傳政治 教局提學校慎選讀物
3年6宗欺凌投訴成立 教局：已紀律跟進師生
生活關鍵詞：唔緊要
生活關鍵詞：做忍者，是美德？——談禮讓與忍讓
第一印象：鞋
古文化談：古今交通
視聽之娛：服從的平庸之惡
文字定格：廣納百川——陳白沙詩文賞析
投稿園地：一個我害怕的人
文字發酵：詞性分類
參考答案
News feed：Hong Kong now and then
News feed：Wastewater from Fukushima
Answers, News feed
Infographic：The origin of COVID-19 ?
Career：Auditors
Answers, Career
Comic：Martin Luther King, the fighter for equality
Story：Charlotte's little watch
Answers, Story
Animal：Leafy seadragon, master of disguise
Answers, Career
【明報專訊】1. False
上 / 下一篇新聞
英文科寫作考論網紅可信度 教師：易聯想「KOL」 非正式英語不宜引用
試題貼近生活 考生稱較以往易
稱坊間有刊物宣傳政治 教局提學校慎選讀物
3年6宗欺凌投訴成立 教局：已紀律跟進師生
生活關鍵詞：唔緊要
生活關鍵詞：做忍者，是美德？——談禮讓與忍讓
第一印象：鞋
古文化談：古今交通
視聽之娛：服從的平庸之惡
文字定格：廣納百川——陳白沙詩文賞析
投稿園地：一個我害怕的人
文字發酵：詞性分類
參考答案
News feed：Hong Kong now and then
News feed：Wastewater from Fukushima
Answers, News feed
Infographic：The origin of COVID-19 ?
Career：Auditors
Answers, Career
Comic：Martin Luther King, the fighter for equality
Story：Charlotte's little watch
Answers, Story
Animal：Leafy seadragon, master of disguise
英文科寫作考論網紅可信度 教師：易聯想「KOL」 非正式英語不宜引用
試題貼近生活 考生稱較以往易
稱坊間有刊物宣傳政治 教局提學校慎選讀物
3年6宗欺凌投訴成立 教局：已紀律跟進師生
生活關鍵詞：唔緊要
生活關鍵詞：做忍者，是美德？——談禮讓與忍讓
第一印象：鞋
古文化談：古今交通
視聽之娛：服從的平庸之惡
文字定格：廣納百川——陳白沙詩文賞析
投稿園地：一個我害怕的人
文字發酵：詞性分類
參考答案
News feed：Hong Kong now and then
News feed：Wastewater from Fukushima
Answers, News feed
Infographic：The origin of COVID-19 ?
Career：Auditors
Comic：Martin Luther King, the fighter for equality
Story：Charlotte's little watch
Answers, Story
Animal：Leafy seadragon, master of disguise
prev
next
相關新聞
Career：Auditors