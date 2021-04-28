教育
語文同樂 第507期

生活關鍵詞：唔緊要

【明報專訊】「唔緊要」變成很多人的口頭禪，經歷世態人情的修行，面對無理要求，故意冒犯，仍能微笑點頭地說出「唔緊要」——但真的覺得沒關係嗎？還是嘴上「唔緊要」，心裏卻相當在意呢？

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