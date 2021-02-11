英文科寫作考論網紅可信度 教師：易聯想「KOL」 非正式英語不宜引用

教師稱難度相若往年

寫作卷分必答（Part A）及選答部分（Part B），前者要求考生以約200字撰寫早會講稿，宣布校內即將舉行的活動；後者則讓考生從8條題目中，選一條作答。今年選答題有題目問及普及電動車、網絡紅人影響力及早前於社交平台流行的「21日感恩挑戰」（見圖）。

樂善堂余近卿中學英文科主任李明怡稱，今年寫作卷難度與往年相若，續有圖片輔助考生理解題目，相信有關電動車、網絡紅人的題目會較多人選。她說網絡紅人或令考生即時想到流行詞彙KOL（Key Opinion Leader），惟KOL非正式英語，如考生直接引用並不適宜。她又說，有關電動車題目要求考生討論電動車的普及性，擔心部分考生會過分側重環保方面論述，影響分數。

考電動車普及

考生：可用回通識科論點

考生Danny於寫作卷揀選了電動車的題目，稱曾於通識科接觸有關議題，故較為熟悉，「某程度可以用那些論點再作英文科這篇文」。考生Martin亦認為，寫作卷有關電動車題目「好好寫」，稱物理、化學等科目亦曾接觸有關議題。

閱讀卷方面，今年必答題圍繞飲食文化，選答題則討論綠化屋苑及太空議題，包括提及首名登月太空人岩士唐（Neil Armstrong）事迹及移居火星的可行性。

今年閱讀卷多長答填充題

樂善堂余近卿中學英文科主任何振業稱，今年閱讀卷題目就考生對文章邏輯理解的要求較深，「（篇章）表面上好light（顯淺），（考生）作答時發現原來要想很多事」，舉例說有題目要求考生自行推敲文章內的持份者在爭執什麼。他續說，今年長答、填充題甚多，不過部分填充題並無要求學生答案要符合英文語法，即學生毋須轉換詞性，能力較低的考生如細心留意題目，亦毋須聞虎色變。

考評局昨稱，英文科卷一及卷二考試約有48,660名考生報考，截至下午3時，兩名考生昨於竹篙灣檢疫中心應考，沒有學生向局方報告須接受強制檢測。