教育
星笈中文 第028期

備戰文憑：卷二寫作試前檢視

【明報專訊】文憑試已正式展開，上期檢視卷一部分指定篇章的必記知識點，今期將分析卷二寫作出題趨勢，近年的考題不再局限於某一種文體，考生不可不察。

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