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2021年4月27日星期二
星笈中文 第028期
辨識學生自殺危機 教局籲周記作文把關
中大校友評議會新主席函段崇智 邀討論學生會風波
馬道立任中大法律學榮譽教授
星級作文：讀書無用？
星級作文：有用無用，在乎定義讀書之用
文言遷移：文言十三式之三：6招掌握句子結構
鵠說中文：記抒文應試策略（四）：釐清主線
備戰文憑：卷二寫作試前檢視
鵠說中文：記抒文應試策略（四）：釐清主線
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【明報專訊】一篇記描抒的文章要有明確的主線，才能脈絡分明。傳統教科書上的用語是「起承轉合」，我卻喜歡簡單稱之為「事前」、「轉折」、「事後」，加起來就構成了故事的主線。
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