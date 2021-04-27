教育
星笈中文 第028期

鵠說中文：記抒文應試策略（四）：釐清主線

【明報專訊】一篇記描抒的文章要有明確的主線，才能脈絡分明。傳統教科書上的用語是「起承轉合」，我卻喜歡簡單稱之為「事前」、「轉折」、「事後」，加起來就構成了故事的主線。

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