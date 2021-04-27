馬道立任中大法律學榮譽教授

中文大學昨日公布，已委任馬道立為法律學榮譽教授，任期由4月1日起生效，將在法學教育方面為法律學院提供意見，包括參與法律學院的教學及研究相關活動。

中大校長段崇智表示，馬道立服務本港司法機構逾20年，對本港法律界和法學教育發展貢獻重大，認為馬道立的專業知識和豐富經驗將為中大的學生帶來莫大裨益。中大法律學院長鄔楓（Lutz-Christian Wolff）則表示，馬道立將為學院立德垂範，同學和同事與他交流必能獲益良多。

馬道立退休後，近日「復出」在香港、新加坡和英國擔任仲裁和調解員。司法機構早前回覆查詢表示，馬道立早前已按司法機構的現行規定，就其離任後計劃擔任的工作向司法機構申請，並獲得終院首席法官批准。

司法機構回覆本報表示，根據《香港終審法院條例》第13條，退休終審法院法官不可在香港以大律師或律師身分執業，但該規限並不包括擔任大學教職，過往亦有退休法官在大學任教。