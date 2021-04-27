中大校友評議會新主席函段崇智 邀討論學生會風波

上周六校友評議會召開周年會員大會，多名校友不滿評議會拒絕召開特別會員大會討論校方打壓學生會一事，而楊于銘當日亦曾被問及有關事宜，他稱看不到該學生會政綱有問題，但相信校方是為保護學生，並盼上任後能修補撕裂。

同時邀學生會教職員會

楊于銘昨於facebook發公開信，稱「溝通是化解矛盾的良方」，邀請段崇智參與公開論壇，就學生會事件、校園保安政策及國安法下如何保障學術自由等議題面談交流。他說，由於學生將成為校友，而校友中亦不乏教職員，他亦同時去信邀請中大學生會臨時行政委員會、中大教師協會、中大職員協會、中大員工總會出席論壇，日期及形式可再與各方商討。

他又於信中表示，中大向來重視校友參與，並說校方在「中大策略計劃2021-2025」中特別提及要凝聚教職員、學生和校友，維護其歸屬感和團隊精神作為長遠目標，希望段崇智領導的管理層能「言行一致」，「重新團結中大各持份者，迎接母校更美好的將來」。

本報昨日向中大查詢，截稿前未有回覆。