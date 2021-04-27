辨識學生自殺危機 教局籲周記作文把關

稱研究顯示自殺多有先兆

教育局4月16日致函校長，稱必須盡力預防學生懷疑自殺身亡事件再發生，而國際研究均顯示，大部分自殺個案都有先兆，反映及早識別和支援的重要。局方稱，期望教師掌握識別及支援有自殺危機學生的基本知識和技巧，並建議教師多留意學生日常的表現，以便判斷學生情緒和行為是否異常，讓他們接受適時和適切支援，「這是直接和有效減低學生自殺危機的方法」。

局方於信函附上多個資源手冊、指引、工作坊講義和視訊資源供教師參考，當中包括早前舉辦的「及早識別自殺行為：分享自殺警告訊號及如何應對有自殺風險的學生」工作坊內容節錄短片。講者於短片中稱，教師可從日常觀察、學生出席或病假紀錄、朋輩或社交網絡及學生周記、作文內的信息，留意有否與死亡和自殺有關的說話及行為。講者又分享，教師可從學生不同的徵狀，及早辨識有自殺危機的學生（見表）。

校長：疫下教師更主動關懷

中學校長、香港學校訓輔人員協會副會長李建文說，校方及教師從未停止及早識別及支援有自殺危機學生，而疫情之下無法回校上課，教師、班主任等亦更加主動在網課以外個別關懷學生，特別是有情緒、精神需要等的高危學生，「讓他知道他沒有被遺忘」。

倡當局製愛護青年氛圍

他說，疫情之下，很多學生面對家庭衝突或經濟壓力，亦有學生失去人生方向，而近年社會屢有聲音批評年輕人，年輕人認為自己不被理解，「讓年輕人感到有希望的氛圍出不來」，建議當局亦可進一步支援學生，包括締造支持、愛護年輕人的社會氛圍，在年輕人屢被批評時為他們發聲。他又建議教育局與社署、警方及醫院管理局等部門建立良好通報機制，並加強家長培訓及教育，從多方面及早識別有自殺危機的學生。