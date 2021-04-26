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2021年4月26日星期一
常識學堂 第210期
官津小學離職教師增5% 局方：浮動常見 流失率大致平穩
DSE核心科今開考 試場洗手間皆分流
港大冲洗療法 治牙骱痛更有效
城大基因分析新技術 助拆解遺傳病
時事懶人包：脫貧白皮書
時事點對點：雲南瑞麗 半年3爆疫
時事點對點：沙嶺「超級殯葬城」被批違大灣區規劃
Data解密：電子支付
新媒體時代：「變臉」唱歌App 談人工智能生成
Road to 5**：The Greater Bay Area Youth Employment Scheme
每周焦點：抗疫「新路向」 林鄭公布「疫苗氣泡」路線圖
尋找市區：野鳥
STEAM足迹：細聽野鳥歌聲
新聞解碼：濕地緩衝區魚塘保育
答案
偵探M.A.D. 與別人相處
濕地居民：角落微生境
答案
【明報專訊】■考考你
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