教育
通通識 第710期

Data解密：電子支付

【明報專訊】政府宣布以電子形式發放消費券之後，有人認為這對長者不公，因為他們對電子支付或電子交易的理解不深。這涉及社會資源能否公平分佈，我們可以看看數據如何回應這問題。

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